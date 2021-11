700 knaldet i kæmpe trafik-razzia

Lidt over 700 trafikanter blev knaldet i en landsdækkende trafik-razzia i sidste uge.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse tirsdag.

Den omfattende indsats havde til formål at lægge fokus på uopmærksomhed i trafikken, for eksempel når bilister kigger på deres telefon, mens de kører bil.

Uopmærksomhed er nemlig blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken.

- Når vi bevæger os rundt i trafikken, er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme og viser hensyn over for alle de andre trafikanter.

- I sidste ende drejer det sig om, at vi alle kommer hele hjem, udtaler Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Razziaen varede fra mandag 15. november til søndag 21. november.