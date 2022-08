71-årig dømt: Stak tilfældig kvinde ned ved busstoppested

En 71-årig mand stak i april en tilfældig kvinde to gange i ryggen ved et busstoppested ud for Vestsjællandscenteret i Slagelse.

Mandag har retten idømt manden seks års fængsel. Desuden udvises han af Danmark for altid. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 70-årige kvinde, der blev stukket ned, var et tilfældigt offer.

- Den tiltalte og forurettede kendte ikke hinanden og der havde ikke været nogen forudgående kontrovers mellem dem, skriver politiet.

Den 71-årige accepterer dommen og forbliver fængslet.

Knivstikkeriet fandt sted 4. april om eftermiddagen. Efterfølgende oplyste politiet, at kvinden var bragt til Slagelse Sygehus og var uden for livsfare.

Terrorsigtet er kendt bandeveteran