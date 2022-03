71-årig kvinde i vanvidskørsel: Ramte flere biler og vejskilte

Den foruroligende køretur endte først, da kvinden kørte gennem et hegn og endte på en mark

En ældre kvinde trak mandag eftermiddag et spor af uheld og ødelagte vejskilte efter sig.

Kvinden fra Sorø var således indblandet i flere færdselsuheld på ganske få minutter.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Her lyder det blandt andet, at det første uheld skete på Norgesvej, hvor den 71-årige kørte ind i en anden bil. Herefter fortsatte hun sin kørsel.

I et kryds kryds længere nede ad samme vej i Sorø ramte den 71-årige så en bilist, der holdt for ubetinget vigepligt. Men heller ikke her standsede kvinden.

'Hun fortsatte til en rasteplads på Skælskørvej, og her blev hun kontaktet af den ene bilist, hun var kørt ind i, og som var fulgt efter hende. Imidlertid satte hun i gang, og så kørte hun fra stedet og ramte den samme bil – denne gang på højre side', skriver politikredsen.

Nedlagde vejskilte

Den hasarderede kørsel stoppede dog langt fra der. Først da bilisten kom til Glumsø, blev hendes bil ufrivilligt bragt til standsning, oplyser politiet.

'Den 71-åriges færd standsede i krydset Nyvej/Skelbyvej uden for Glumsø, hvor hun tilsyneladende overså vigepligten og fortsatte lige over Skelbyvej, nedlagde et par skilte og et hegn og standsede ude på marken'.

Efterfølgende fik betjente kontakt til kvinden. Det skal nu afgøres, om hun opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort.

Regeringen fremlagde i sommeren 2020 deres plan for, hvordan vanvidsbilisme skulle straffes. Se forklaringen i videoen. Sådan definerer regeringen 'vanvidskørsel'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarsadvokaten Peter Secher mener, at straffen for seksuelt motiverede drab er for lav i forhold til skuddrab på åben gade, der ofte giver en højere straf. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app