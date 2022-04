72-årig mand erkender at have kvalt sin hustru

En ældre mand, der i weekenden blev anholdt, efter hans hustru blev fundet død, har erkendt at have kvalt sin kone

En 72-årig mand erkender at have dræbt sin 73-årige hustru ved kvælning. Manden erkendte under et grundlovsforhør i Retten i Svendborg søndag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

I en mail oplyser politikredsen, at den 72-årige er sigtet for manddrab. Drabet skal være sket mellem fredag 22. april klokken 9 og lørdag 23. april klokken 09.30 på en adresse i Sofielund i Svendborg.

Manden er indtil videre fængslet frem til 19. maj, og han har ikke kæret rettens afgørelse om varetægtsfængsling.

Fyns Politi har ikke mulighed for at oplyse yderligere, da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Opdateres ...