73-årig død i arbejdsulykke

En 73-årig mand er død i en arbejdsulykke, hvor er læs bigballer væltede ned over ham

I forbindelse med en arbejdsulykke på en gård uden for Thisted i Nordjylland er en ældre mand afgået ved døden.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen 11.15 fredag formiddag.

- Det er rigtigt, en 73-årig mand er blev klemt ihjel under nogle bigballer. Det er en arbejdsulykke på en gård, hvor han får de her bigballer ned over sig.

- De er ved læsse nogle bigballer, som er stablet ovenpå hinanden, og så vælter de ned over ham. Så bliver han klemt under dem, de vejer mange hundrede kilo stykket, siger vagtchef Simon Skelkjær hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser desuden, at ingen andre personer er kommet til skade i ulykken, der fandt sted på en gård mellem Thisted og Østerild i Vestjylland.

De pårørende er underrettet i sagen, og arbejdstilsynet foretager undersøgelser for at kortlægge, hvordan ulykken kunne finde sted.