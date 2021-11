73-årig mand dræbt i færdselsulykke i Ålbæk nær Esbjerg

En 73-årig mand fra Esbjerg blev lørdag aften dræbt i en færdselsulykke, da to personbiler kørte frontalt sammen på Varde Hovedvej ved Ålbæk mellem Korskro og Bramming.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

Den 73-årige mand kom over i den modsatte kørebane og kørte halvvejs i grøften.

- I den modsatte bil var der to personer, som er lettere tilskadekomne, siger Nikolaj Hølmkjær.

Vejen blev midlertidigt lukket for trafik.

Vagtchefen fortæller, at den er åbnet igen klokken et natten til søndag, og at bilinspektøren har været på stedet for at undersøge forholdene.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag klokken 21.18.

Familien til den 73-årige mand er underrettet.