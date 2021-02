74-årig kvinde idømt 12 år i usædvanlig drabssag

Den 74-årige russisktalende Louise Lykkelund Petersen er onsdag blevet dømt for at have dræbt sin danske mand i februar 2017. 14 gange stak hun ham med en kanyle eller nål, så hans ene lunge kollapsede, og han døde.

Straffen har nævningetinget i Københavns Byret udmålt til 12 års fængsel.

Sagen begyndte 23. februar 2017. Da var parrets voksne datter for nylig død efter et sygdomsforløb, og to politifolk ankom til mandens lejlighed på Amager på grund af undren over, at han ikke var til begravelsen.

Den ældre kvinde åbnede døren, og betjentene bemærkede, at lejligheden var kold, og altandøren havde længe stået åbent.

Herefter gjorde de et forfærdeligt syn. Den 66-årige mand lå på en trappe ned til underetagen, hvor lejlighedens eneste toilet var. Manden havde været død i noget tid, for liget var i forrådnelse.

Manden var sidst set i live ti dage forinden.

Efter drabet var den ældre kvinde varetægtsfængslet i et halvt år, men blev så løsladt. Hun har derfor selv været mødt op til retsmøderne i sagen.

Onsdag er friheden dog foreløbigt slut for kvinden, der er blevet varetægtsfængslet igen.

Anklager Anders Larsson talte i retten for, at kvinden skulle idømmes 14 års fængsel. Blandt andet fordi drabet ifølge ham var planlagt. Foruden at stikke manden skal hun have forsøgt at forgifte ham med østeuropæisk medicin.

- Det kræver, at man har puttet medicin i kanylen først, og måske har man planlagt det over længere tid, siger anklageren.

Kvinden lavede også et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven.

- At forsøge at påvirke bobehandlingen er et meget alvorligt forhold, siger Anders Larsson.

Forsvarer Bjørn Caning stillede dog spørgsmål ved det økonomiske motiv.

- Han efterlod sig sin pension, men jeg synes ikke, at det har den vinkel, som anklageren har lagt op til, sagde han.

Louise Lykkelund Petersen og manden blev gift i 2006, og manden havde adopteret den russiske kvindes datter. Parret havde en ægtepagt med særeje, og siden 2014 havde de ikke boet på den samme adresse.

Efter mandens død opholdt kvinden sig i mandens lejlighed og sov der, mens manden lå død på trappen.

Kvinden har under sagen nægtet sig skyldig. Hun har nægtet, at hun havde opdaget, at manden lå død. Nævningetinget har dog fundet kvindens forklaring usammenhængende og selvmodsigende.

Den ældre kvinde, der er lav og tætbygget, anker og er tydeligt forundret over dommen.

- Jeg fatter simpelthen ikke det med drab, siger hun med en spinkel stemme via sin tolk.

Foruden fængsel er kvinden, som har boet i Danmark siden 1999, blevet udvist. Retten har også frataget hende retten til at arve manden.

Hun er også dømt for at have kastet kaffe på sygeplejersker. Det skete i forbindelse med datterens indlæggelse og død. Der var intet kriminelt ved datterens død.