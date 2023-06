75-årig død efter stikkeri ved moské

Onsdag middag stak en 70-årig mand ifølge politiet en 75-årig mand med en skruetrækker ved moskéen på Lisesmindevej i Odense.

Torsdag blev den 70-årige fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabsforsøg, og nu er offeret afgået ved døden.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Torben Jakobsen til Fyens Stiftstidende tidligt fredag morgen.

Erkendte at have stukket

Ved torsdagens grundlovsforhør erkendte den 70-årige sigtede, at det var ham, der stak den 75-årige med en skruetrækker.

Dog nægtede han, at det var et forsøg på at slå ham ihjel, fortalte specialanklager Brian Dybdahl til Ritzau torsdag.

Den 70-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger.

- Efter ligsyn senere i dag, hvor dødsårsagen vurderes, vil vi tage stilling til, om sigtelsen skal ændres til drab, siger Torben Jakobsen til Fyens Stiftstidende.

Nægtet adgang til moskéen

Ifølge Ritzau er den sigtede tidligere idømt en betinget dom i forbindelse med vold i moskéen, der anvendes af bosniere. Han blev derefter nægtet adgang til moskéen.

Onsdag ønskede han ifølge egen forklaring at tale med dem, der bestemmer på stedet, i håb om at blive lukket ind igen.

Han havde en skruetrækker med sig, som han forklarede var til eventuelt selvforsvar, hvis dem i moskéen skulle 'blive voldsomme over for ham'.

Anmeldelsen indløb 13.16, og på stedet fandt patruljen den 70-årige nu varetægtsfængslede mand. Den 75-årige var i kritisk tilstand, og blev ifølge Fyens Stiftstidende bragt til OUH med 13 stik i kroppen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi.