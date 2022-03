75-årig dræbte sin mand og boede i lejlighed med hans lig

Østre Landsret stadfæster, at en 75-årig kvinde er skyldig i at have dræbt sin mand, der blev fundet død i en lejlighed på Amager, i 2017.

14 gange stak Louise Lykkelund Petersen manden med en kanyle eller nål, så hans ene lunge kollapsede, og han døde. Efterfølgende lå manden død i lejligheden i op til ti dage.

Skyldkendelsen er afsagt i et retsmøde torsdag morgen, og senere på dagen fastsætter retten straffen. Den ældre kvinde sidder i retslokalet med en russisktalende tolk ved sin side og lytter roligt med, mens tolken oversætter.

Det var den 23. februar 2017, at kvindens 66-årige danske mand blev fundet død.

Da var parrets voksne datter for nylig død efter et sygdomsforløb, og to politifolk ankom til mandens lejlighed på Amager på grund af undren over, at han ikke var med til begravelsen.

Den ældre kvinde åbnede døren, og betjentene bemærkede, at lejligheden var kold, og altandøren havde længe stået åben.

Herefter gjorde de et forfærdeligt syn. Den 66-årige mand lå på en trappe ned til underetagen, hvor lejlighedens eneste toilet var. Manden havde været død i noget tid, for liget var i forrådnelse. Han var sidst set i live ti dage før.

Retsformanden i Østre Landsret fortæller, at nævningetinget konstaterer, at der ikke er fundet tegn på, at manden havde begået selvmord eller døde i en ulykke.

- Tværtimod. Vi er alle enige om, at det kun kan være tiltalte, der har gjort det, siger dommeren.

Kvinden har forklaret, at hun ikke havde set, at manden lå på trappen i lejligheden. Hun havde i stedet sovet i en lejlighed i Valby. Den forklaring køber landsretten dog ikke.

- Vi tilsidesætter forklaringen om, at du har opholdt dig i Valby. Vi kan også konstatere, at Valby-lejligheden ikke så beboelig ud, siger dommeren.

Foruden at stikke manden forsøgte Louise Lykkelund Petersen at forgifte manden med østeuropæisk medicin, men det var altså den kollapsede lunge, han døde af.

Hun lavede også et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven.

Louise Lykkelund Petersen har boet i Danmark siden 1999. Syv år senere blev hun gift med manden, som også adopterede hendes datter.

Københavns Byret straffede sidste år kvinden med 12 års fængsel for drab, men i landsretten ønsker anklager Emil Folker straffen hævet til 13 år. Byretten udviste også kvinden, hvilket anklageren ønsker stadfæstet.