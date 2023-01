75-årig kvinde er død efter ulykke

En 75-årig kvinde fra Strandby er afgået ved døden, efter at hun torsdag aften blev påkørt i udkanten af Frederikshavn, da hun ville tilse en såret hund.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Kanal Frederikshavn.

Ulykken skete torsdag omkring klokken 21 på Skagensvej i Frederikshavn, hvor en mandlig bilist påkørte den ældre kvinde og en 18-årig kvinde, der begge befandt sig på kørebanen.

Kvinderne var ude på kørebanen, fordi de var ved at tilse en hund, der var blevet påkørt, og som lå på vejen.

Ifølge Kanal Frederikshavn formoder politiet, at det var den 75-årige kvinde, som havde påkørt hunden, som hun så stoppede for at tilse i mørket. Den 18-årige kvinde kom i en anden bil og kørte ind til siden for at hjælpe kvinden.

Begge kvinder blev bragt til Aalborg Universitetshospital. Den 75-årige kvinde blev meldt i kritisk tilstand, og ifølge Kanal Frederikshavn døde hun lørdag. Den 18-årige kvinde blev lagt i kunstig koma, men meldt i stabil tilstand.

Bilisten kom ikke fysisk til skade.

Vagtchef hos Nordjyllands Politi Ole Buus fortalte efter ulykken til Ritzau, at bilisten kørte med ret lav hastighed.

- Der er en mand, som kommer kørende i sin bil på Skagensvej i sydgående retning med ret lav hastighed - omkring 60-70 kilometer i timen. Her påkører han så to fodgængere, som står ude på kørebanen, sagde Ole Buus.