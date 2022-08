76-årig bornholmer sigtes for at have 20 rifler i sit hjem

En 76-årig mand er blevet sigtet for ulovligt at have været i besiddelse af flere skydevåben.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for under særligt skærpende omstændigheder på sin bopæl at have været i besiddelse af en halvautomatisk riffel og et skarpladt magasin hertil.

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder straffes med mindst to års fængsel.

Derudover er manden sigtet for uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af 19 andre rifler eller geværer.

Han havde ifølge politiet også 1208 stykker ammunition af forskellige kaliber samt flere magasiner og en CS-GAS-dåse.

Politiet oplyser til Ritzau, at manden blev anholdt tirsdag morgen klokken 09.31. Det skete, efter at politiet var blevet bekendt med, at han havde våbnene på adressen.

Grundlovsforhøret foregår i Retten på Bornholm onsdag klokken 08.30. Her ventes en anklager at kræve den 76-årige varetægtsfængslet.

Politiet kan ikke forud for retsmødet oplyse, hvordan manden forholder sig til sigtelsen. Manden får dog mulighed for at komme med en forklaring i retten onsdag.