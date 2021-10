76-årig cyklist afgår ved døden efter sammenstød med trailer

En 76-årig mand er natten til lørdag afgået ved døden, efter at han fredag aften væltede ind i en forbikørende trailer på sin elcykel. Ulykke skete i Vorbasse.

Det fortæller John Skjødt, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, lørdag formiddag.

- Han bliver overhalet af en bil med en trailer, samtidig med at han er slingrende i sin kørsel på sin elcykel. Lige da køretøjet er ved at passere, vælter han ind i traileren og slår efterfølgende hovedet ned i asfalten, siger vagtchefen.

- Han har ingen cykelhjelm på, og hans liv stod ikke til at redde. Den melding fik vi i nat klokken 02.22.

Ulykken fandt sted omkring klokken 19.00 fredag.

I bilen sad en 45-årig mand. Hastigheden på bilen er skønnet til at være 25 kilometer i timen, mens cyklisten har kørt 20 kilometer i timen, fortæller vagtchefen.

- Og som tingene ser ud lige nu, så tillægger vi ikke bilisten at have nogen skyld i det her. I øjeblikket er en bilinspektør ved at undersøge omstændighederne, lyder det.

De implicerede kom kørende af Slaugvej i Vorbasse, da ulykken fandt sted.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets krimipodcast 'Afhørt', hvor vi fortæller om ugens store krimi-historier. I denne uge fortæller vi blandt andet om den skuddræbte Aarhus-rapper 'Shmur' og om en mand iført Latex, der huserer i skovene ved Tisvilde.