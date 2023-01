76-årig i raseri: Kastede med flæskesteg

Lørdag fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse fra en adresse i Horslunde.

Anmeldelsen gik på en smadret rude. Det skulle vise sig, at det var en 76-årig mand, der i frustration over, at strømmen var gået, havde smidt en sten gennem en rude hos naboen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Åbenbart var det ikke nok til at få afløb fra frustrationerne, og i hælene på stenen kastede han den flæskesteg, det ikke var lykkedes at tilberede på grund af den manglende strøm.

Klokken 14.08 fik politiet kontakt til den 76-årige, der blev sigtet for hærværk.