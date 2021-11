77-årig afgået ved døden efter sammenstød med lastbil

En 77-årig kvinde er natten til lørdag afgået ved døden, efter at hun som passager i en personbil blev ramt af en lastbil fredag.

Det skriver TV Syd.

Ulykken, som fandt sted ved Bække nord for Vejen, skyldtes ifølge politiet, at kvinden og hendes 75-årige mandlige chauffør kørte frem for ubetinget vigepligt.

Også den 75-årige var stærkt medtaget efter ulykken, skriver mediet. Han bliver fortsat behandlet på hospitalet.

- Der er tale om et søskendepar, oplyser vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, lørdag morgen til TV Syd.

De pårørende til søskendeparret er blevet underrettet.

I en soloulykke ved Hedensted mistede en 23-årig kvinde torsdag livet.

Også her befandt kvinden sig som passager i bilen, da den på Hovedvejen torpederede et vejtræ.

Ulykken fandt sted søndag, men det var først torsdag, at hun afgik ved døden som følge af hendes kvæstelser.

