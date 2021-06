77-årig stoppet tre gange på 35 minutter

En 77-årig kvinde blev mandag formiddag standset hele tre gange på 35 minutter af politiet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

En af politiets nummerpladegenkendelses-systemer slog pludselig alarm 9.50 mandag morgen på Køge Bugt Motorvejen syd for Greve, da det opfangede en bil, hvor ejeren havde fået frataget kørekortet.

Kort efter lykkedes det en patruljevogn at opfange bilen og standse den. Det viste sig at være en 77-årig kvinde fra Holte, der tidligere havde fået frataget kørekortet, og manglede at bestå en teori- og køreprøve. Hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Da patruljen var færdig med kvinden, satte de atter kursen mod Køge Bugt Motorvejen.

Men der skulle ikke gå mere end et kvarter før patruljen atter en gang fik øje på kvinden, da hun foretog en overhaling af patruljebilen. Hun blev derfor bragt til standsning igen, og sigtet for selv samme forhold. Denne gang fik kvinden en lille opsang af betjentene, og en påmindelse om, at de ville beslaglægge bilen hvis hun blev standset en tredje gang.

Men ikke engang denne påmindelse lod til at være nok.

For klokken 10.25 så patruljevognen igen den 77-årige kvinde på Lyngbyvej i Køge. Kvinden blev igen, og for sidste gang, bragt til standsning, sigtet og gjort bekendt med, at politiet nu ville beslaglægge hendes bil grundet de tre sigtelser.

Den 77-årige kvinde var ifølge egen forklaring på vej til et vigtigt ærinde på Sydsjælland som begrundelse for de gentagne kørsler, der på et senere tidspunkt vil blive afgjort i forbindelse med et retsmøde, som hun indkaldes til.