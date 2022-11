78-årig stod bag farligt hærværk

En ældre herre havde fået nok at cyklisterne i Kalkgraven syd for København, hvor han gemte søm-brædder og pigtråd

Igennem er længere periode har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget besynderlige henvendelser fra hundeluftere og moutainbikere, der har bevæget sig i Karlstrup Kalkgrav i Solrød syd for København.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Facebook.

Pigtråd og wirer over cykelstien, barrikader af stenbunker og brædder med søm i dækket af mos og blade lyder nogle af anmeldelserne.

Flere mountainbikere har fået punkteret deres cykeldæk, men heldigvis er ingen kommet til skade i de hjemmelavede fælder.

Der blev også fundet sten-chikaner på mountainbikeruterne. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Ældre mand stod bag

Efter længere tids søgen blev politiet gjort opmærksom på en 78-årig mand, der ofte havde påtalt andres færden - herunder de mange mountainbikeres kørsel i området.

Ved en ransagning af mandens bopæl fandt politiet flere af de mærkelige remedier, som manden havde brugt til at lave de forskellige chikaner med.

Den 78-årige mand blev herefter sigtet for fareforvoldelse. Allerede ved afhøringen erkendte manden dog, at det netop var ham, der havde lavet de mange fælder i området.

Mysteriet er altså løst, og mountainbikere kan igen køre en tur i området uden at frygte deres dæk.

