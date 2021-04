794 tiltaler: To mænd dømt for vold, røverier og bedrag

'Jeg tror ikke, at jeg tidligere har set et anklageskrift magen til dette,' lyder det fra anklageren i sagen

I en sag med hele 794 tiltalepunkter er to unge mænd blevet idømt fængselsstraffe.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen faldt tirsdag i Københavns Byret.

'Det er en omfattende sag, og jeg vil nu læse dommen igennem for at vurdere, om vi skal indstille sagen til anke,' siger senioranklager Sara Dalgaard, Københavns Politi, i pressemeddelelsen.

'Jeg tror ikke, at jeg tidligere har set et anklageskrift magen til dette, og det vidner om, hvor alvorlig sagen er'.

Filmede overfald

Blandt de adskillige tiltaler var sager om vold, røveri og hærværk.

De to mænd, som er 19 og 20 år, blev blandt andet fundet skyldige i et voldsomt gaderøveri og i alt otte voldelige overfald.

Et af dem begik de sammen, mens de øvrige enten blev begået sammen med andre gerningsmænd eller alene.

I flere tilfælde blev overfaldene filmet på video og efterfølgende delt på sociale medier. På deres telefoner fandt politiet således flere optagelser, hvor gerningsmændene filmede sig selv, mens de begik vold, hærværk eller overtrædelser af færdselsloven.

Sådan så det ud, da mændene blev anholdt efter en vanvittig biljagt sidste år. Foto: Kenneth Meyer

Mændene blev også dømt for voldtægt af en 14-årig pige. Den 20-årige blev dømt for selve voldtægten, mens den anden blev dømt for andet seksuelt forhold end samleje.

Ekstra Bladet har tidligere berettet, at mændene var tiltalt for at kravle ind ad et vindue på en adresse i Rødovre og voldtage den 14-årige pige, mens de filmede forbrydelsen og straks delte optagelsen på Snapchat.

Da voldtægtsforbryderne var flygtet, ringede den ene til pigen og truede med at slå hende ihjel: 'Jeg skal nok finde dig. Jeg slår dig ihjel. Jeg dræber dig,' lød det.

Snød sig til 100.000

Byretten kendte også de to mænd skyldige i flere sager om databedrageri, hvor de misbrugte andre personers betalingskortoplysninger til et samlet beløb på 100.000 kroner.

Derudover blev de dømt for forsøg på bedrageri for yderligere 700.000 kroner. samt for ti biltyverier. Den ene af dem blev også dømt for en lang række færdselsovertrædelser.

Senioranklager Sara Dalgaard havde indstillet, at de to mænd blev udvist af Danmark. Her valgte retten dog at nøjes med en advarsel.

Mændene blev idømt fængsel i henholdsvis tre år og 11 måneder og i to år og ti måneder. De har siddet varetægtsfængslet siden december 2019.