80-årig med rollator overfaldet af unge

En ældre 80-årig herre var på hjem fra indkøb, da han blev overfaldet af fire unge, der tog hans rollator, og sparkede ham, mens han lå ned.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Sparket og bestjålet

Hændelsen fandt sted torsdag aften omkring klokken 19.45 på Industrivej i Tølløse på Vestsjælland.



Politiet beskriver, at den ældre mand kom gående med sin rollator, da de fire mistænkte gerningsmænd overfaldt ham.

Under overfaldet tog de hans rollator, så han væltede. Da han lå ned, blev han angiveligt også tildelt spark af de unge, der stak af, blandt andet på en scooter, efter at have fået et mindre kontantbeløb fra manden.

Pressekontakten ved Midt- og Vestsjællands Politi forklarer Ekstra Bladet, at politiet er ved at undersøge, om episoden var et røverisk overfald, eller om der er tale om vold og efterfølgende tyveri.

Efterlyser vidne og overfaldsmænd

Efter de unge var stukket af, råbte den 81-årige på hjælp, hvorefter en hjælpsom mand kom ham til undsætning og fik ham på benene igen.

Den 81-årige tog i første omgang hjem, men meldte overfaldet dagen efter. Efterfølgende blev han bragt til skadestuen, hvor de konstaterede, at han havde fået mindre alvorlige skader efter overfaldet.

Offeret kender ikke identiteten på den hjælpsomme mand, og nu efterlyser politiet ham som et potentielt vidne til den grove episode.

Politiet efterlyser ydermere de mistænkte gerningsmænd.

På grund af offerets sparsomme hukommelse er det eneste signalement, der oplyses, at de alle er af anden etnisk oprindelse end skandinavisk, og at de talte dansk med accent, fortæller pressekontakten ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvis du har oplysninger om sagen eller identiteten på enten det mulige vidne eller gerningsmænd, kan politiet kontaktes på 114.