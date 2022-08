80 guldgravere mistænkt for uhyggelige gruppe-voldtægter

Sagen har rystet lokalsamfundet, der raser mod myndighedernes manglende indgriben over for omfattende kriminalitet i området

En grusom sag om vold, overfald og gruppevoldtægter blev mandag indledt i Krugersdorp vest for den sydafrikanske storby Johannesburg.

Her er hele 80 mænd anklaget for at have voldtaget otte kvinder under et overfald på et tv-hold, som var i gang med at filme en musikvideo i en mineskakt.

Sagen har vakt vrede blandt befolkningen. Mandag protesterede hundredvis således foran retsbygningen i Krugersdorp.

Skulle lægge sig ned

Ifølge Washington Post blev et filmhold bestående af 22 personer - 10 mænd og 12 kvinder - torsdag angrebet i en forladt mine af 80 bevæbnede mænd.

- De mistænkte beordrede alle til at lægge sig ned, mens de derefter voldtog de otte kvinder og berøvede dem alle deres ejendele, før de flygtede fra stedet, fortæller politikommissær i Gauteng-provinsen Elias Mawela.

Laboratorieundersøgelser af DNA-prøver fra kvinderne vil blive brugt til at identificere gerningsmændene bag voldtægterne, lyder det uddybende fra den nationale politiminister Bheki Cele.

Nyheden om gruppevoldtægterne har skabt vrede blandt lokalsamfundet og kvindeorganisationer i området. De har klaget højlydt over, at sådanne hændelser er udbredt omkring Krugersdorp.

Guldgravere anholdt

Det amerikanske medie skriver, at de anklagede mænd alle blev anholdt ved et andet forladt minested efter voldtægterne og røveriet nær den nedlagte mine.

Der er formentlig tale om såkaldte zama-zama-minearbejdere, som illegalt opholder sig i Sydafrika, hvor de graver efter guld i de forladte miner.

Netop zama-zama-banderne menes ifølge de lokale at stå bag den udbredte vold og kriminalitet i området.

- Vi kræver, at politistationen sættes under administration, fordi samfundet har rapporteret mange forbrydelser begået af zama-zamaerne, men intet er blevet gjort, siger Zandile Dabula, generalsekretær for Operation Dudula, en organisation, der protesterer mod illegale immigranter i Sydafrika.