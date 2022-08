81-årig dansk kvinde anholdt i Polen med fem kilo heroin

En dansk kvinde på 81 år er blevet anholdt i Warszawas Frederic Chopin-lufthavn for at være i besiddelse af hele fem kilo heroin.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en danske statsborger er tilbageholdt i Polen, og udenrigsministeriet yder konsulær bistand. Udenrigsministeriet kan ikke bidrage med yderligere oplysninger pga. tavshedspligt i personsager,' skriver de.

Skjult i hemmeligt rum

Ifølge nyhedsbureauet AP og den lokale told- og skatteadministration i Warszawa, besluttede toldbetjente at undersøge kvindens bagage søndag, da hendes rejseplan og adfærd i lufthavnen virkede mistænkelig.

Under en falsk bund i hendes kuffert fandt de den enorme mængde heroin, der anslås at have en værdi til cirka 515.000 dollars svarende til cirka 3,8 millioner kroner.

Også det østeuropæiske medie Nexta melder om anholdelsen af den danske kvinde. På Twitter bringer de endda billeder.

Benægter

Kvinden rejste fra Malawi og Kenya med stop i Doha og Warszawa mod Canada.

Ifølge Aleksandra Skrzyniarz, der er talspersonen for anklagemyndighedens kontor i Warszawa, nægtede kvinden at have gjort noget forkert og forklarede sig med, at familiemedlemmer havde givet hende kufferten med gaver til noget familie i Canada.

Hun er blevet varetægtsfængslet i tre måneder, og anklagemyndigheden har åbnet en efterforskning af sagen.

Ifølge polsk lovgivning kan hun blive dømt til op til 15 års fængsel for ulovlig besiddelse af narko.