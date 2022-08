82-årig mand død i cykelulykke

En 82-årig mandlig cyklist er torsdag eftermiddag død i en ulykke ved Nimtofte, der ligger øst for Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 82-årige væltede af endnu ukendte årsager og blev ramt af en traktor, der passerede ham, da han faldt. Det fortæller Rene Ludvig, vagtchef for Østjyllands Politi.

Sagen er afsluttet for politiet, fortæller han.

- Det er formentlig et hændeligt uheld eller et ildebefindende, der gør, at han rammer et eller andet og kommer ud på kørebanen, siger han.

Den 82-årige mand cyklede sammen med familiemedlemmer, da ulykken skete.