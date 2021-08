83-årig Annie forsøgt svindlet: - Det er fandme frækt

Medlemmer af Levakovic-familien er tiltalt for corona-forbrydelser mod ældre. De nægter sig skyldige

Annie overgav sig ikke frivilligt, da en kvinde insisterede på at komme ind i hendes lejlighed i Kgs. Lyngby og vise, hvordan hun skulle spritte af for corona.

Det var 23. april sidste år, da frygten for covid-19 var på sit højeste. Og Silvia Winther er tiltalt for forsøg på indbrudstyveri i Annies lejlighed under særligt skærpende omstændigheder ved at udnytte coronasituationen. Det kan koste dobbelt straf.

83-årige Annie støttede sig til en krykke, da hun kom ind for at vidne i Retten i Glostrup fredag.

Her står Silvia Winther, tidligere Levakovic, sammen med Jimmi, Dollar og Santino Levakovic tiltalt for en række tyverier og røverier under corona-epidemien i forskellige konstellationer. De nægter sig skyldige i de alvorlige forhold.

Silvia Winther, tidligere Levakovic, nægter sig skyldig forsøg på indbrud hos Annie. Privatfoto

Annie fortæller, at den fremmede kvinde var iført et blåt mundbind og havde en flaske sprit i hånden.

- Hun sagde, at hun ville vise mig, hvordan jeg sprittede af. Jeg sagde, at det behøver du ikke, for det ved jeg godt. Så sagde hun det igen. Hun var meget insisterende, forklarede Annie fra vidneskranken.

Hun mente, at kvinden talte med lidt accent, men hun var ikke hundrede procent sikker.

- I forvejen er jeg lidt hørehæmmet, og så er det svært, at høre bag sådan en maske, sagde hun.

Annie har indvilliget i at stille op til dette billede. Foto. Linette K. Jespersen

Det lykkedes for Annie at få kvinden ud af lejligheden, før hun fik lejlighed til at stjæle noget.

Da Ekstra Bladet talte med Annie, efter hun havde vidnet i retten, viste hun, hvordan hun tog fat om kvindens skulder og skubbede hende ud.

- Så sagde jeg, ’kan du komme ud’. Og så fik jeg vappet hende ud, fortæller den handlekraftige ældre kvinde.

Jeg var egentlig hverken chokeret eller forskrækket, jeg var bare irriteret. For det var da frækt, siger hun og erkender, at hun bagefter synes, at det var ubehageligt.

Det var først dagen efter, at hun ringede til politiet, fordi hun nåede frem til, at det ikke var i orden.

- Hun havde jo ikke gjort mig noget eller været inde, men så er der så andre, det er gået mere ud over end mig, konstaterer hun.

Kort efter forsøget på indbrud hos Annie, er Silvia Winther tiltalt for at have stjålet knap 10.000 kroner fra hendes nu 93-årige nabo, som hun også går til gymnastik med.

- Hvad synes du om, at der er nogen, der udnytter corona-situationen på den måde?

- Det er frækt. Det er fandme frækt. Det synes jeg, siger hun klart.

Annie har ellers taget corona-situationen med ophøjet ro. Hun er faktisk mest irriteret over, at det har betydet, at de ikke kunne komme til gymnastik.