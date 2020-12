870 borgere ramt: Personfølsomme data stjålet fra borgerservice

Et arkivskab, der indeholder mellem 300 og 400 dokumenter med personfølsomme data, blev natten til 23. december stjålet fra borgerservice i Svendborg Kommune.

Det skriver TV 2 Fyn.

Ifølge mediet indeholder arkivskabet vielses- og prøvelsesattester med personfølsomme oplysninger om flere end 870 borgere. De blev onsdag orienteret om tyveriet via et brev i deres e-boks.

Slog rude ind

Tyveriet blev opdaget om morgenen 23. december, da de ansatte på stedet mødte ind og så, at en rude var slået ind, og arkivskabet stjålet.

Hændelsen er blevet meldt til politiet, men det er ifølge TV 2 Fyn op til de enkelte at anmelde tyveriet af dokumenterne.

- Datatabet er sket. Selvom vi finder et intakt skab på en parkeringsplads, er der sket brud på datasikkerheden, siger afdelingsleder for borgerservice i Svendborg Kommune Birgit Bondesen til mediet.

- Vi har dyb beklagelse til overs for, at det her er sket. Vi skal i gang med en risikovurdering på ny. Det er en opgave, der ligger foran os i det nye år, siger hun og understreger desuden, at skabet blev brugt til midlertidig opbevaring.

I forbindelse med tyveriet har Svendborg Kommune oprettet en hotline, som har til formål at sørge for, at de berørte borgere kan få svar på eventuelle spørgsmål om situationen mellem 2. og 3. januar.

Udover dokumenterne indeholdt skabet et lille beløb fra medarbejdernes personalekasse.

Eks-minkfarmer om talen: Dronningen mere ærlig end statsministeren