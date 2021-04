9000 hoppede i fartfælden

I uge 16 hoppede 9000 billister i politiets fartfælde, da der blev gennemført målrettede indsatser mod fartgale billister landet over.

Syv personer kørte så stærkt, at de bilerne blev beslaglagt på stedet.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Helt præcist blev der målt 8771 overtrædelser af fartgrænsen.

Knap 3500 overskridelser af den generelle hastighed i byerne.

Mere end 1400 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje.

Lidt over 3400 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

At køre for stærkt udsætter andre for fare.

'Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne', lyder det fra Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Gaderace

Tre af de beslaglagte biler deltog i et ulovligt gaderace.

'De resterende fire blev ført med enten en 100 procents overskridelse eller mere end 200 km/t. Den hurtigste kørte over 230 km/t., hvilket er fuldstændig uacceptabelt,' siger Christian Berthelsen videre.

I pressemeddelelsen oplyser Rigspolitiet videre:

'Fra 2013-2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I 28% af disse uheld var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.'