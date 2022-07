92-årig snydt af falsk nabo

Flere kender formentlig til de positive tanker og følelser, når en ny nabo banker på for at hilse på og give hånd og skabe en god relation. Som sådan har en 92-årig kvinde angiveligt også haft det, da hun tirsdag ved 12.30-tiden fik uanmeldt besøg på sin bopæl på Godthåbsvej i Randers.

Gæsten var - ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi - angiveligt en kvinde, der oplyste til den 92-årige, at hun var hendes kommende nabo, og at hun gerne ville hilse på.

Den 92-årige kvinde inviterede venligt gæsten indenfor, og de satte sig ud i køkkenet, hvor den fremmede kvinde og 'nye nabo' tog noget chokolade frem fra sin taske og tilbød et stykke til den ældre kvinde. Efter de havde talt sammen i noget tid, rejste den nye nabo sig op og sagde, at det var tid til at komme hjem.



Efter de havde sagt farvel til hinanden, bemærkede den 92-årige kvinde med det samme, at noget ikke var, som det skulle være, idet flere skuffer stod åbne, og flere hylder var rodet igennem i stuen og i soveværelset, hvorfra der var stjålet smykker og kontanter.

Den 92-årige kvinde er helt sikker på, at hun havde kontakt med den falske nabo hele tiden under det uventede besøg pakket ind i falsk venlighed. Derfor formoder hun, at der har været en tredje person i huset, mens de to kvinder talte sammen og spiste chokolade i køkkenet.



Den falske, kvindelige nabo beskrives som:

Udenlandsk af udseende

25-30 år gammel

165-175 centimeter høj

Almindelig af kropsbygning

Lys i huden

Lyst, mellemlangt hår

Talte dansk med accent

Anden gang på kort tid

Det er anden gang inden for de seneste uger, at en ældre borger bliver udsat for et tricktyveri i Østjylland, hvor en ukendt person banker på døren og udgiver sig for at have en nabolignende relation.

Senest gik det den 14. juli ud over en 96-årig mand på en anden adresse i Randers. Her bankede en kvinde på anslået 45-50 år på døren og præsenterede sig som nytilflytter.

Kvinden medbragte i dette tilfælde kage, som hun sagde stammede fra en indflytterfest, og med kagen lykkedes det hende at opholde den 96-årige mand i hans køkken.

Senere samme dag, da kvinden igen havde forladt lejligheden, opdagede manden, at der var rodet rundt i hans soveværelse, og at en sikkerhedsboks var blevet fjernet.

Sydsjællands og Lolland Fasters Politi advarede tidligere på sommeren mod lignende tricktyverier, hvor det også gik ud over ældre mennesker og hvor fremgangsmåden minder om de oven for nævnte.