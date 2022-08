93-årig kvinde franarret større pengebeløb

Mandag formiddag blev en 93-årig kvinde ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Nordeas sikkerhedstjeneste.

Manden, der havde kontaktet den 93-årige, fortalte at nogen havde forsøgt at udbetale penge fra hendes konto.

Herefter mødte en mand op på den ældre dames adresse, hvor han fik udleveret hendes kort og pinkode.

Uheldigvis hoppede den 93-årige kvinde i med begge ben og udleverede både dankort og pinkode.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en døgnrapport.

Den 93-årige fattede dog mistanke og ringede til sin bank for at få spærret kortet, men desværre ikke inden, at gerningsmændene havde hævet et større beløb fra kvindens konto, oplyser Nordsjællands Polti.

Politiet advarer

Nordsjællands Politi har tidligere været ude at advare ældre borgere mod bedrageri af dankort.

- Forbrydelser af den her karakter er et alvorligt problem, fordi de forurettede ofte bliver snydt for rigtig store pengebeløb.

- Tilmed er gerningspersonernes målgruppe typisk ældre borgere, og gerningspersonerne er meget ihærdige og veltalende, fortalte leder i afdelingen for Økonomisk Kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jesper von Bülow i den forbindelse.

Politiet fastslår, at hverken de, andre offentlige myndigheder eller banker retter henvendelse til borgerne på den måde.

- Jeg vil derfor kraftigt appellere til borgere, der modtager sådan en henvendelse, om at afvise gerningspersonernes anmodning. Det letteste at gøre er faktisk bare at lægge røret på, siger Jesper von Bülow.