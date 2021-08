93-årig offer for coronasvindel: - Tudede da det var overstået

- Da det hele var overstået, sad jeg og tudede og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så ringede jeg til min søn.

Sådan lød den hjerteskærende forklaring fra en nu 93-årig kvinde, da hun blev ført som vidne fredag i Retten i Glostrup.

Her sidder fire medlemmer af Levakovic-familien tiltalt for en række tyverier og røverier under corona-epidemien i forskellige konstallationer.

De nægter sig skyldig, bortset fra at Silvia Winther, Dollar Levakovic og Santino Levakovic erkender et enkelt forsøg på tricktyveri den dag, de blev anholdt. Jimmi Levakovic nægter også dette forhold.

Forinden var vidnet kommet ind i retssalen støttet af en rollator.

Hun forklarede, at der kom en kvinde ind i hendes lejlighed i Kgs. Lyngby 23. april sidste år, der var iført kittel og en flaske sprit og sagde, at hun kom fra hospitalet og skulle vise, hvordan hun sprittede sine hænder af. Hun tog hende under armen og viste hende ud i køkkenet. Men pludselig fik den fremmede kvinde travlt, fordi hun skulle et andet sted hen.

Kvinden så herefter, at der var 'sorte pletter på gulvet' inde i hendes lille kontor, og at hendes smykker og ti tusindkronesedler, som hun havde samlet med en clips til sit barnebarn, var væk.

I det forhold er det alene Silvia Winther, der er tiltalt i forening med uidentificerede medgerningsmænd. Den 93-årige forklarede, at hun havde været sammen med kvinden hele tiden, og derfor var hun sikker på, at hun måtte have medskyldige.

- Alle de der pletter på gulvet kom jo ikke af sig selv, konstaterede hun.

Skulle vaske penge

En nu 81-årig krumbøjet kvinde, der også kom ind i retten med rollator, forklarede, at hun sov middagslur, da hun vågnede ved, at der stod en kvinde iført mundbind over hende.

- Jeg blev meget forvirret og rejste mig op, forklarede kvinden med høj stemme.

Generelt måtte spørgsmålene stilles ekstra højt i retten, fordi det kneb noget med hørelsen hos vidnerne.

Den fremmede kvinde fortalte, at der var kommet en ny ordning, hvor man skulle vaske sine papirer.

- Jeg sagde, hvem er du egentlig? Det svarede hun ikke på, forklarede den ældre kvinde, der måtte se på, at kvinden brød en skuffe i hendes chatol, der sad fast, op med en lang skruetrækker, som hun lige var væk et øjeblik for at hente.

- Derfor mener jeg, at der var en, der hjalp hende, forklarede kvinden.

I dette forhold er Silvia Winther og Jimmi Levakovic tiltalt i forening.

Tidligere er det kommet frem, at der samme dag, som Silvia tiltalt for at have begået røveri i forening med to uidentificerede medgerningsmænd mod en 91-årig kvinde i Brøndby, er sendt et billede fra Silvia Winthers telefon af hendes lille søn på en seng omgivet af en bunke, som politiet har optalt til mindst 80 og formentlig væsentligt flere 500 kronesedler. Udbyttet ved røveriet var 80.000 kroner.

Jimmi og Dollar Levakovic risikerer begge udvisning i sagen, hvor de alle risikerer dobbelt straf efter en særlig corona-paragraf.

