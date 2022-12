97-årig kvinde dømt for medvirken til 10.000 nazidrab

En opsigtsvækkende retssag fra nazitiden fik tirsdag sat sit sidste punktum.

Her idømte en domstol i Itzehoe i Nordtyskland den 97-årige Irmgard Furchner to års betinget fængsel for medvirken til drab på over 10.000 mennesker i koncentrationslejren Stutthof i Polen.

Furchner var blot 18-19 år, da hun arbejdede som sekretær i Stutthof nær Gdansk.

Her mistede over 65.000 mennesker livet, heriblandt 'jødiske fanger, polske oprørere og sovjetrussiske krigsfanger', skriver den tyske tv-kanal NDR. Også 150 danske kommunister blev deporteret til lejren i 1943. Af dem døde 22 af sygdom og udmattelse.

Fra juni 1943 til april 1945 arbejdede Irmgard Furchner på leder af koncentrationslejren Paul Werner Hoppes kontor. Ifølge anklagerne medvirkede hun til 'grusomme og ondskabsfulde' forbrydelser.

Selv har hun under retssagen nægtet at udtale sig.

Indtil for få uger siden.

- Jeg er ked af alt det, der skete. Jeg fortryder, at jeg var i Stutthof dengang - det er alt, hvad jeg kan sige, lød det fra Furchner.

Var på flugt

Den knap 100 år gamle kvinde, der måtte køres ind i retslokalet i sin kørestol, bor i dag på et plejehjem i nærheden af Hamburg.

Sidste år under retssagen forlod Irmgard Furchner sit plejehjem og tog en taxa med retning mod en togstation. Herefter forsvandt hun og blev i nogle timer betragtet som værende på flugt.

