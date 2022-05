Aalborg Karneval: Fire anmeldelser om voldtægter

Der er kommet fire anmeldelser om voldtægter under Aalborg Karneval

Der har været anmeldelser om flere alvorlige episoder under karnevallet i Aalborg, der løb af stablen lørdag.

Nordjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at der blandt andet er kommet fire anmeldelser om voldtægter.

Alle fire anmeldelser efterforskes intenst, og i en af sagerne er der anholdt en mistænkt, oplyser politiet.

- Der har været anslået 90.000 mennesker til karnevallet i dag, men det ændrer ikke ved, at de fire sager vedrørende voldtægt er fire for mange, udtaler politiets leder af aktionen, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

- Det er meget beklageligt, at den slags sager er med til at skæmme den folkefest, som et karneval er.

Politiet oplyser, at efterforskningen er i fuld gang, og at de derfor ikke kan udtale sig yderligere om sagerne nu.

Flere anmeldelser

Der er endnu ikke taget stilling til hvorvidt der skal ske fremstilling i grundlovsforhør for nogle af de anholdte.

Foruden de fire anmeldelser om voldtægt, er der også en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse og en sag om vold mod tjenestemand.

Derudover har der omkring 45 sager omhandlende besiddelse af euforiserende stoffer.

”Karnevallet er generelt afholdt i en god stemning, på trods af de alvorlige hændelser, der har været,” lyder det fra Anders Uhrskov.