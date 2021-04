Aalborg stinker: Ingen ved hvorfor

Nordens Paris har dagen igennem været plaget af en ubehagelig stank.

Man kan dog ikke finde ud af, hvor lugten i Aalborg stammer fra.

Det skriver Nordjyske.

Der er tale om, at det skulle være gylle, gamle fisk eller afbrænding af døde mink, der forårsager lugten. At det skulle være afbrænding af mink, har Reno Nord, der har budt ind på at afbrænde de aflivede mink, dog afvist overfor Nordjyske.

Hverken Nordjyllands Politi eller Nordjyllands Beredskab har kunnet svare Nordjyske på, hvorfor der lugter så fælt i Aalborg.