Absurd billede: Hvordan kan det gå så galt?

Hver dag sker der tusindvis af trafikuheld i USA og resten af verden.

Men det er alligevel usædvanligt, når en bil havner på første sal af et hus. Det var ikke desto mindre tilfældet i den lille amerikanske flække Decatur, der ligger i delstaten Pennsylvania.

Det oplyser Junction Fire Company på Facebook.

Skaderne set indefra. Foto: Junction Fire Company

Gik selv ud

Her fremgår det, hvordan redningsfolkene blev kaldt ud til et uheld ved et hus i byen klokken 15.15 mandag lokal tid, og da de kom frem, fik de sig noget af en overraskelse. På husets første første sal hang en Toyota Corolla halvt inde i huset og halvt uden for.

Heldigvis var ingen kommet alvorligt til skade, og føreren af bilen kunne selv gå ud af bilen og efterfølgende blive kørt til tjek på hospitalet.

Myndighederne havde også en større opgave med at få lukket hold, da der muligvis var en voldsom storm på vej i området.

Og så til det store spørgsmål. Hvordan kunne det gå så galt?

Foto: Junction Fire Company

Politiet ind i sagen

Ifølge det lokale medie WHTM har føreren af bilen ramt en lille stenforhøjning, der efter sigende har fungeret som en form for rampe.

Og Pennsylvania State Police er sågar også gået ind i sagen, da de har en mistanke om manden bag rattet forsøgte at påkøre huset med vilje.

'Vores efterforskning viser, at hændelsen var en forsætlig handling, og lige nu venter vi på at kunne sigte føreren', oplyser de ifølge det lokale medie.

Foto: Junction Fire Company