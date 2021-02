Absurd fund på kvinde i lufthavn

En kvinde fra New Zealand er blevet idømt 100 timers samfundstjeneste for at forsøge at smugle cirka 1000 truede kaktusser og sukkulenter til øen.

Det skriver The Guardian.

Tolderne må have fået sig lidt af et chok, da de kropsvisiterede kvinden, for planterne var nemlig tapet fast rundt på kvindens krop og fyldt i strømpebukser.

Erkendte

Den 38-årige kvinde, der oprindeligt kommer fra Kina, erkendte, at hun via platformen TradeMe handlede med de truede arter.

Planterne havde en samlet værdi på, hvad der svarer til næsten 62.000 kroner.

I første omgang var det en hund i lufthavnen, der fik færden af planterne, hvorefter kvinden forsøgte at skylle dem ud i toilettet - uden held.

- En huskekage

Ved en anden tidligere hændelse forsøgte den samme kvinde at smugle 142 plantefrø skjult i iPad-covers til New Zealand. Heller ikke det lykkedes.

- Det her er en god huskekage til, at alle, der smugler planter eller truede arter ind i New Zealand, kan forvente at blive retsforfulgt.

- Vores økonomi og vores måde at leve på er afhængig af, at vi holder de her trusler ude af vores land, lyder det fra efterforskningsleder Simon Anderson.

Ud over de 100 timers samfundstjeneste blev kvinden også idømt 12 måneders 'intensive supervision' - noget, der kan sammenlignes med at afsone en dom med fodlænke.

Se flere billeder af de konfiskerede planter her:

Foto: Politifoto

Foto: Politifoto