Accepterer fortsat fængsling i Mia-sag

En 36-årig mand, som er sigtet for at stå bag drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, er frivilligt gået med til at forlænge sin varetægtsfængsling.

Det oplyser efterforskningsleder hos Nordjyllands Politi Frank Olsen onsdag eftermiddag.

Manden er foreløbig fængslet frem til torsdag, hvor der skal fastsættes en ny frist. Det sker normalt i et retsmøde, men i og med at den sigtede har ladet sig forlænge frivilligt, kommer det til at ske administrativt.

Dommeren skal fastsætte en frist på højst fire uger. Til den tid skal der så igen tages stilling til, om frihedsberøvelsen skal fortsætte.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg 6. februar.

Indledningsvist blev politiet ført på sporet af to 36-årige mænd, som begge blev sigtet for drab. Anklagemyndigheden har siden droppet drabssigtelsen mod den ene. Det skete i begyndelsen af april.

10. februar fandt politiet ligdele i Dronninglund Skov, der viste sig at tilhøre den unge kvinde.

Siden da har Nordjyllands Politi udadtil lukket ned for den videre efterforskning af sagen. Frank Olsen kan dog bekræfte, at man ikke har andre end den fortsat fængslede mand i kikkerten.