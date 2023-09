Adgangkort misbrugt i hjemmeplejen

I Odsherred Kommune er man stødt ind i et voldsomt problem i kommunens hjemme- og sygepleje.

For det viser sig, at et vikaradgangskort er blevet misbrugt til, at en eller flere personer uretsmæssigt har kunnet få adgang til borgeres hjem.

Kommunen valgte derfor at overdrage sagen til politiet 25. august, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

'Samtidig er der sket en øjeblikkelig opstramning i anvendelsen af kommunale adgangskort til borgeres hjem,' står der.

'Tillidsfuld relation'

Kommunen er i øjeblikket ved at finde hoved og hale i sagen og har gennemgået 'arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger', som skal være med til at hindre, at lignende episoder kan opstå i fremtiden.

'Det er afgørende for Odsherred Kommunes at bibeholde en tryg og tillidsfuld relation til de borgere der modtager hjælp fra Hjemme- og Sygeplejen, hvor man altid skal kunne have tillid til de personer, der kommer ind i ens hjem,' oplyser kommunen.

Desuden påpeger kommunen, at de sætter deres lid til, at politiet finder frem til, hvad der er sket i sagen.

Odsherred Kommune har ikke yderligere oplysninger i sagen.