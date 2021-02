Adskillige uheld på motorvej: Politiet advarer mod isglatte veje

Politiet i den sydlige del af Jylland har måttet rykke ud til trafikuheld adskillige gange mandag morgen og formiddag.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ivan Gohr Jensen til Ekstra Bladet.

- Anmeldelserne tikker ind, fortæller Ivan Gohr Jensen.

De mange uheld skyldes, at vejene er 'spejlglatte'.

- Det er sådan, at politiet har svært ved at stå fast derude, siger Ivan Gohr.

- Og så er der også strækninger med sort is, altså hvor vejene er glatte, uden at man kan se det.

Bøn fra politiet: Hav tålmodighed

'Meget udfordret lige nu'

Vagtchefen oplyser, at han ikke har det fulde overblik over antallet af trafikuheld i politikredsen, men at han vurderer, at der har været i hvert fald ti inden for kort tid.

- Heldigvis har der ikke været nogen med alvorlig personskade, siger han.

Det er især Sønderjyske Motorvej, der er ramt, men også vejene omkring Haderslev.

- Generelt er den østlige del af vores politikreds meget udfordret lige nu, slutter Ivan Gohr Jensen.

Politiet anmoder om, at bilister tager deres forholdsregler, blandt andet ved at holde god afstand og tilpasse hastigheden efter forholdene.

Også i flere af landets andre politikredse er der mandag meldinger om uheld som følge af vejret.