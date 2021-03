Advarede om tæt trafik over Storebælt

Tidligere meldte Sund & Bælt om kødannelse på Storebæltsbroen i retning mod Sjælland.

Kommunikationschef hos Sund & Bælt Lene Thomsen fortæller onsdag eftermiddag, at det er politiet, der leder indsatsen på stedet, og at der er nogenlunde styr på trafikken.

- Den seneste melding jeg har fået på trafikken er, at den glider. Der er en smule kø, men der er passage dernede. Man skal køre forsigtigt, for der er stadig er tåget, siger hun.

Tæt trafik

Tidligere onsdag advarede blandt andre Vejdirektoratet om 'tæt trafik' på stedet.

Vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Vestervel bekræftede over for Ekstra Bladet, at der var sket to uheld.

Han oplyser nu, at der er ingen tilskadekomne.

- Der har været to uheld derude, men trafikken glider igen, og der er ikke tale om tilskadekomne, siger Lars Vestervel.

Også Sund & Bælt advarede tidligere mod kødannelsen på Twitter:

'På Østbroen i retning mod Sjælland advares der imod kødannelse. Der må forventes kø,' skrev Sund & Bælt på Twitter.