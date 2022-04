En borger udgiver sig for at være fra politiet, men det er han ikke, forsikrer ordensmagten

Ringer en mand, som kalder sig selv 'Bo Hansen', til dig, skal du være på vagt.

Denne Bo Hansen er nemlig ikke politibetjent, som han ellers udgiver sig for at være.

Det slår Midt- og Vestjyllands Politi fast i et tweet søndag.

Her lyder det i en advarsel til borgere i politikredsen:

'Han udgiver sig for, at komme fra Tarm Politi. Han forklarer, at borgerens konto er hacket, hvorfor penge skal overføres til sikret konto. Bo er ikke fra politiet, og vi advarer mod at følge hans anbefalinger'.