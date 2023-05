Advarer borgerne: Han er veltalende og venlig

'Pas på - han er veltalende og venlig.'

Sådan lyder advarslen fra politiet i Himmerland til borgerne efter flere tilfælde af kontaktbedrageri mod ældre mennesker i områderne omkring Hadsund og Mariager.

Advarslen kommer specifikt fra politikommissær Mikkel Brügmann, der står i spidsen for en gruppe politifolk, der lige nu efterforsker en række sager med flere forhold om såkaldt kontaktbedrageri, hvor gerningsmandens fremgangsmåde er meget ens.

- Vi vil gerne advare borgere om, at disse bedragere har meget gode talegaver: Selvom de virker meget overbevisende, så skal man ikke udlevere sine personlige oplysninger, bankkort og koder – hverken når de ringer eller møder fysisk op. Og ham vi har at gøre med her virker veltalende, venlig og snedig, siger han.

I alt har politiet i øjeblikket kendskab til fem forhold inden for kort tid.

Flere sager

I den første sag, fra 19. blev en ældre kvinde fra Hadsund telefonisk kontaktet af mand, som præsenterede sig som værende fra banken. Kort efter mødte en mand fysisk op på adressen, og han fik udleveret kvindens hævekort, koder mv.



Det lykkedes desværre at hæve 12.000 kroner., inden kortet blev spærret.



I den næste sag fra 28. april blev ligeledes en ældre kvinde telefonisk kontaktet af mand, der præsenterede sig som værende fra banken. Efterfølgende mødte en mand op, og han fik udleveret hendes hævekort.



Også her blev kortet blev misbrugt, men der er endnu ikke helt klarhed over beløbet.



De næste tre forhold er alle fra 1. maj og blev begået i Mariager og Hadsund, hvor ældre borgere blev opsøgt på bopælen af en person, som oplyste, at han var fra banken.

I det ene tilfælde blev kortet misbrugt for 15.000 kroner, i det andet tilfælde er beløbet endnu ikke opgjort, og i det sidste tilfælde lykkedes det ikke at hæve penge.



Samme gerningsmand

Ofrene for forbrydelserne har alle forklaret til politiet, at personen, der opsøgte dem, var en mand, brunlig i huden, 20-30 år, cirka 170 cm høj og så var han kraftig af bygning.



Det er politiets formodning, at der er tale om én gerningsmand.

- Det er forkasteligt at udnytte menneskers gode tro på den her måde og så stjæle deres sparepenge. Vi efterforsker disse forbrydelser grundigt, så vi kan finde frem til den skyldige og indlede strafforfølgning af pågældende, siger Mikkel Brügmann.

Hvis man har været udsat for svindel, eller har oplysninger til sagen, så bedes man anmelde det til Nordjyllands Politi, der altid kan træffes på telefon 114.

