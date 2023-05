Advarer efter flere brande: Pas på!

Talrige brande i Nordsjælland får nu ordensmagten og beredskabet til at komme med en advarsel.

Siden 1. april er politikredsen rykket ud til op mod 20 anmeldelser om brand, som alle har været forårsaget af ukrudtsbrændere.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, som er udsendt i fællesskab med de nordsjællandske brand- og redningsberedskaber.

Det sker ofte

For selvom ukrudtsbrændere er et smart redskab i kampen mod uvelkomne gæster på plænen, kan forkert brug have alvorlige konsekvenser.

'Vi oplever desværre ofte, at borgerne uforvarende får sat ild til hække, skure og i værste fald deres egne eller omkringliggende huse, når de bruger ukrudtsbrændere,' udtaler Carsten Jensen, som er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen.

Kan koste en bøde

Borgere, der er uforsigtige med ukrudtsbrænderen, kan risikere at få en bøde for overtrædelse af Beredskabsloven.

'Noget helt andet er, at man kan bringe både sig selv og andre i fare, hvis man ikke er opmærksom og bruger ukrudtsbrænderen uhensigtsmæssigt eller uforsigtigt,' siger politiinspektør i Nordsjællands Politi Uffe Stormly.

Skulle man komme galt af sted, er det vigtigt, at man hurtigt slår alarm.

'Hvis uheldet er ude, så ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. Det er trods alt noget nemmere at forklare brandvæsenet, at det allerede er lykkedes at slukke branden, når vi kommer frem, end det er at forklare naboerne, at deres hus er brændt ned,' lyder det fra politiinspektøren.