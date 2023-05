Advarer! Ekstremt glat efter oliespild

Der skulle være ekstremt glat omkring Kongevejen i Helsingør.

Det melder Nordsjællands Politi på Twitter.

- Noget olie er røget ud på vejen, men vi ved ikke, hvor det kommer fra endnu, oplyser pressevagten fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Det har skabt noget 'et kaos' derude, da det er så glat, at selv lastbilerne har svært ved at finde fæste, lyder det.

Oliespildet fylder en hel vej omkring Kongevejen, som er afspærret.

- Brændvæsnet er på stedet for at smide grus derude. Der er delvist åbent i et kryds, hvor vi leder folk igennem.

- Vi er til stede for at sørge for, at situationen ikke går ud af kontrol, siger pressevagten.

Der er umiddelbart ikke nogen tidshorisont for oprydningsarbejdet. Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 12.17.

Ekstra Bladet følger sagen ...