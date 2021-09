Advarer imod nyt fup-trick på DBA: Ali røg næsten i fælden

Ali Kazmi var millimeter fra at besvare et såkaldt 'phishing-link' fra en falsk køber på DBA, der havde kostet ham flere tusinde kroner. Nu advarer han andre

'Det er jo fup'.

Sådan afsluttede 30-årige Ali Kazmi fra den københavnske vestegn en længere korrespondance med en fup-køber på Den Blå Avis (DBA).

Ali Kazmi havde sat en slyngevugge til salg på DBA til 800 kroner og blev kontaktet af en køber via kommunikations-app'en WhatsApp. Køberen påstod, at vedkommende var fra Brande, men havde et telefonnummer, der startede med +46 - altså landekoden for Sverige.

Den mulige køber bad Ali Kazmi om at sende flere billeder og videoer af slyngevuggen.

Herefter ønskede vedkommende at købe levering med kurer samt betale for ekstra omkostninger. Ali Kazmi blev derfor tilsendt et link, hvori han skulle udfylde sine bankoplysninger for at sende pakken.

2500 kroner for fragt

Herefter begynde situation at udvikle sig i mistænkelig retning.

Det tilsendte link var et såkaldt 'phishing-link', hvorigennem ukendte gerningsmænd forsøger at få fingrene i fortrolige oplysninger til eksempelvis kreditkort og adgangskoder.

I Ali Kazmi's tilfælde blev han bedt om at betale 336 euro - svarende til cirka 2500 kroner - for at sende pakken.

Her bliver Ali Kazmi anmodet om at betale hele 336 euro for leveringen. Fup-køberen sletter sine beskeder, og Ali Kazmi finder ud af, at han bliver snydt. Privatfoto

- Da jeg trykkede på linket, kom jeg ind på forskellige sider. Den første side handlede om, hvor mange penge jeg havde på kontoen. Jeg tror, det var en form for rådighedsbeløb og for at bekræfte, at kontoen var min, siger Ali Kazmi til Ekstra Bladet.

Herefter klikkede han sig videre til den næste side, hvor den 30-årige udfyldte sine kortoplysninger. Og så blev han overrasket.

- Under det sidste trin blev jeg bedt om at logge ind med mit Nem-ID og betale 336 euro. Det lød mærkeligt, og så stoppede jeg.

Ali Kazmi håber, at hans oplevelse kan hjælpe andre til at slå alarm, når mistænkelige forhold opstår i handler på nettet.

Et nyt trick

Hos landets største formidler af køb og salg mellem private ses tricket som forholdsvis nyt. Lene Kristensen, kundeservicechef hos DBA, udtaler, at internetsidens lyssky intentioner er kendt, men påpeger, at selve betalingssiderne er et nyt fænomen.

- Vi har fået henvendelser fra sælgere, der bliver kontaktet af fup-købere via WhatsApp og Messenger. Det er forholdsvis nyt, og derfor opfordrer vi sælgerne til at holde kontakten på DBA, siger hun.

Samtidig påpeger Lene Kristensen, at sælgerne skal være opmærksomme på webadressen.

- Det er en god idé at tjekke webadressen. Vores adresse er www.dba.dk og ikke andre webadresser, der starter med andet.

Ved du, hvor mange der er blevet udsat for denne type kriminalitet?

- Det er svært at vurdere, for de (fup-køberne, red.) forsøger at have dialogen uden om vores side. Hvis man støder på falske betalingssider under handlen, skal man anmelde det til os. Så kan vi blokere den pågældende. Er man kommet til at oplyse sine kortinformationer på den falske side, skal man straks kontakte sin bank. Ellers skal man altid kontakte kundeservice, hvis man er i tvivl om det mindste.

Københavns Vestegns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at de på nuværende tidspunkt ikke har fået anmeldelser om denne type it-kriminalitet.