Advarer mod farligt vejr: Lastbil kørt ud over skrænt

Nærmest synkront med, at en lastbil er kørt ud over en skrænt i vestgående retning, advares bilisterne mod vejret særligt i hovedstadsområdet og på Københavns vestegn.

Ved afkørslen til Vallensbæk er en lastbil således kørt af vejen og har fortsat ud over en skrænt.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, ligesom Københavns Vestegns Politi gør det:

- Der er tale om en spansk lastbil, der er kørt i grøften på grund af de glatte veje, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt får den op, siger Jens Møller, vagtchef hos Vestegnens Politi:

- Lastbilen indeholder fisk, men det kan være, at det er så koldt, at de stadig kan holde sig.

Vagtchefen bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er i gang med at undersøge, om lastbilen lækker diesel.

Artiklen fortsætter under billedet...

En spansk lastbil fyldt med fisk er kørt ud over skrænten ved Vallensbæk. Foto: Kenneth Meyer

Sænk farten

Samtidig advarer politikredsen andre trafikanter mod vejret. Skal man endelig ud på de glatte veje, er det vigtigt at køre efter forholdene.

Med snefygning og glatte veje er sigtbarheden lav, og derfor bør farten sættes ned, lyder advarslen.

Hovedstadens akutberedskab skriver på twitter:

'I Region Hovedstaden har vi på kort tid haft fem uheld med køretøjer der er kørt galt på en af regionens motorveje. Kør med lav hastighed. Skulle uheldet alligevel være ude så bring hurtigst muligt jer selv i sikkerhed bag autoværn eller lign.'

Artiklen fortsætter

Myndighederne er på plads, hvor den spanske lastbil er kørt ud over kanten. Foto: Kenneth Meyer

Ophører omkring midnat

Tidligere på aftenens kunne DMI berette, at snevejret holder op omkring midnat, hvorefter kun Bornholm kommer til at se drysset fra himlen. Til gengæld får den øvrige del af landet tæt tåge, hvilket gør sigtbarheden udfordret.

Også på Amagermotorvejen har der mandag aften været uheld.

Ekstra Bladet har været i kontakt med vagtchefen i Syd- og Sønderjylland, hvor det meldes, at vejret ikke har givet anledning til store problemer mandag aften.