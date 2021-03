Advarer mod tæt trafik over Storebælt

Skal du mod Sjælland nu, skal du formentlig væbne dig med tålmodighed. Sund og Bælt advarer nemlig mod kødannelse på Østbroen, hvor et spor er spærret.

'På Østbroen i retning mod Sjælland advares der imod kødannelse. Der må forventes kø,' skriver Sund og Bælt på Twitter.

Også Vejdirektoratet advarer mod 'tæt trafik'.

Vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi Lars Vestervel bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er sket to uheld, men har ikke yderligere at tilføje.

- Vi har politi derude, men de har ikke meldt tilbage for nuværende, siger Lars Vestervel.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sund og Bælt.

Ekstra Bladet følger situationen ...