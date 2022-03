Advokat anmelder fængsler for at optage fortrolige samtaler

Det var i strid med loven, da Storstrøm Fængsel og Herstedvester Fængsel efter alt at dømme optog samtaler mellem indsatte og deres advokater.

Det mener advokat Janus Malcolm, der formentlig er en af dem, hvis opkald er blevet optaget. Det har kriminalforsorgen oplyst ham på baggrund af en undersøgelse.

Derfor har han valgt at politianmelde de to fængsler for at overtræde loven. Det viser anmeldelsen, som Malcolm har indgivet.

Kriminalforsorgen oplyste 18. marts i en pressemeddelelse, at man havde fundet 16 tilfælde, hvor der 'med en høj grad af sandsynlighed' vurderes, at der er optaget samtaler mellem en indsat og dennes advokat. Det er i strid med reglerne.

Selv overbevist

I en orientering, som forsvarsadvokaten modtog 17. marts, forklarer Storstrøm Fængsel, at han 'med en vis grad af sandsynlighed' kan anses som værende en del af optagelserne. Han er dog selv overbevist om, at hans samtaler er blevet optaget.

- Og jeg kan kun læse orienteringen sådan, at de prøver at nedtone det her, lyder det fra Janus Malcolm.

Begge fængsler har oplyst Malcolm, at hvis der findes optagelser af hans og en klients samtaler, så vil de blive slettet. Men i en længere korrespondance opfordrer Malcolm flere gange fængslerne til, at man ikke sletter eventuelle optagelser.

- Hvis de (fængslerne, red.) har begået noget strafbart, så vil optagelser og rapporter jo være bevismateriale i en eventuel straffesag. Så er det jo at destruere bevismateriale.

Janus Malcolm har endnu ikke fået bekræftet fra hverken fængslerne eller Kriminalforsorgen, at man vil undlade at slette mulige optagelser, fortæller han.

- Derfor så jeg mig nødsaget til at politianmelde fængslerne, så politiet har muligheden for at sikre beviserne.

Meget beklageligt

Ifølge Kriminalforsorgen, der har iværksat yderligere undersøgelser af sagen, består fejlen om optagelser i, at indsatte i lukkede fængsler kan ringe til op til ti forhåndsgodkendte personer, med hvem samtalerne bliver optaget.

Advokaterne er så ved en fejl blevet oprettet som én af de ti forhåndsgodkendte personer.

Kriminalforsorgens direktør, Ina Eliasen, finder sagen meget beklagelig og giver udtryk for, at hun forstår, at den kan skabe frustration hos de berørte advokater.

- Derfor pågår arbejdet også med at klarlægge omfanget, herunder tidshorisont, hvordan det kunne ske, og hvorfor det ikke er opdaget før, lyder det.

Som følge af sagen vil Kriminalforsorgen udsende nye retningslinjer for telefonsamtaler mellem indsatte og myndigheder eller advokater og i øvrigt undersøge sagen grundigt, oplyser den.