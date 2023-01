Advokat erkender: Snød for godt 100.000 kr.

Mere end 100.000 kroner har en advokat bedraget sin arbejdsplads for.

Det skete, ved at advokaten fik en række klienter til at overføre salær direkte til hendes egen konto i Danske Bank i stedet for til den virksomhed, kvinden arbejdede for.

Det koster advokaten - Susanne Maribo Ipsen - fire måneders betinget fængsel. Desuden er hun blevet frataget retten til at arbejde som advokat i et år.

Advokaten har i Københavns Byret tilstået bedrageriet. Det gjorde hun ved et retsmøde tirsdag 17. januar.

Hun har erkendt, at hun i ti tilfælde har 'fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse' hos en række klienter og derved fik dem til at udbetale salæret. Bedrageriet løber samlet op i 105.637,5 kroner.

Annonce:

Bedrageriet skete løbende over et år. Det første tilfælde af bedrageri fandt sted 8. marts 2018, hvor 3.000 kroner blev overført, mens det seneste er fra 11. april 2019, hvor salæret var 7.625 kroner.

Anklagerfuldmægtig Maria Lunggren gik egentlig efter en straf på et års fængsel til advokaten, men byretten endte med at udmåle straffen langt lavere.

Dog er de fire måneders betinget fængsel et nøk over de tre måneder, som forsvareren ifølge Lunggren gik efter i strafudmåling.

Kvinden skal ikke afsone de fire måneders fængsel, på den betingelse at hun udfører samfundstjeneste. Hun har valgt at modtage dommen.

Det var hendes arbejdsplads, der i forbindelse med gennemgang af nogle sager, lagde mærke til, at noget var galt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til det seneste afsnit af Ekstra Bladets aktuelle krimi-podcast 'Afhørt'