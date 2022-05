Advokat i 'dukke-sag': - Det er mørklægning

Advokat kæmper tirsdag i retten for at få opklaret om 'nogen førte hånden' på politiet, da tre corona-demonstranter blev sigtet for at ville afpresse regeringen og Folketinget

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Omgærdet af mystik og hemmelighedsholdelse.

Sådan beskriver forsvarsadvokat Ulrik Sjølin det forløb, der resulterede i anmeldelser og voldsomme sigtelser mod demonstranter, der sidste år hængte en dukke af statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl under en 'Men In Black'-demonstration mod corona-restriktionerne.

Politiet har nemlig ikke villet udlevere oplysninger om, hvem der står bag anmeldelserne, til forsvarsadvokat Ulrik Sjølin, der repræsenterer den ene af de tre mænd, der nu er tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

'HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!', stod der blandt andet på dukken.

Tirsdag forsøger han gennem rettens vej at få kastet lys over sagen, som han frygter, at der er sket en magtfordrejning i. Helt konkret ønsker han både yderligere efterforskning samt viden om, hvem der er står bag anmeldelsen.

- Der er noget der tyder på, at der sker en mekanisme i Københavns Politi og det er den, der er interessant. Som sagen ser ud nu, er der en mørkeperiode fra de står med dukken til de bliver fremstillet i grundlovsforhør, sagde Ulrik Sjølin.

Nævnte kontroversiel sag

Ulrik Sjølin nævnte selv forskellige scenarier til, hvem der kan stå bag anmeldelserne. Han funderede både i, om det kunne være statsministeren selv, der har følt sig truet af dukken, om det kunne være en privatperson, der syntes, at det var for meget, eller om det kunne være en fra et departementet, der havde ringet til politiet.

Han nævnte blandt andet en artikel fra Ekstra Bladet 4. oktober 2020, som afslørede, at departementchef Barabara Bertelsen lagde pres på toppen af dansk politi og efterfølgende fik særbehandling, da hun anmeldte et slagsmål ved sin bopæl i Indre By i København som et eksempel.

På trods af, at Barbara Bertelsen ikke var øjenvidne til voldsepisoden. Alligevel lykkedes det hende gennem den daværende rigspolitichef at sætte en større efterforskning i gang.

- Problemet er, at hun ringer direkte. Jeg har selv haft sagen i hånden, og Barbara Bertelsen fik en skrivelse på ni sider om, at man nu afsluttede efterforskningen, sagde Ulrik Sjølin sagen fra 2019.

Vil efterforsket yderligere

Advokat Ulrik Sjølin har anmodet om, at de politifolk, der har oprettet anmeldelsessagerne, bliver afhørt. Han har derudover søgt om at få at vide, om der har været henvendelser fra statsministeriet til Københavns Politi i forbindelse med sagen.

Særlig den yderligere efterforskning modsatte specialanklager Søren Harbo sig under sin procedure.

- Jeg aner ikke, hvem der gjorde det her. Men jeg mener ikke, at vi skal bruge ressourcer på det. Det er fuldstændig irrelevant for den her straffesag, sagde Søren Harbo.

Til spørgsmålet om ressourcer refererede Ulrik Sjølin endnu en gang til sagen med departementchefen.

- Man kan trække på smilebåndet med hensyn til Ekstra Bladets artikel om Barbara Bertelsen. Man må bruge det begge veje, svarede forsvarsadvokaten.

Der bliver afsagt kendelse i sagen 10. maj.