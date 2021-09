Advokat i Højesteret: Mildere straf for drab til drabsdømt rocker

Forsvarer kræver fast bagkant for straf til Satudarah-rocker dømt for likvideringen af Nedim Yasar, som var radiovært og tidligere bandeleder

HØJESTERET (Ekstra Bladet): Fængsel på livstid er for hård en straf til Satudarah-medlemmet Alexander Findanis, som ved by- og landsret er kendt skyldig i drabet på den 31-årige Nedim Yasar begået i november 2018.

Det mener den 27-åriges beskikkede forsvarer, Jesper Storm Thygesen, som under et retsmøde i Højesteret onsdag argumenterede for, at lovens strengeste straf bør lempes og gøres tidsbestemt.

Konkret mener Storm Thygesen, at en straf på 18-20 år er passende.

Omvendt mener anklager Lise Willer, at livstidsdommen skal stadfæstes.

Findanis fik 25. februar stadfæstet byretsdommen fra sidste år med fængsel på livstid i Østre Landsret. Ved samme lejlighed blev en jævnaldrende medtiltalt mand frifundet.

Dermed er Alexander Findanis eneste dømte i sagen, og på den baggrund konkluderer hans advokat ikke, at drabet kan siges at være planlagt eller begået i forening med andre.

Den udlægning er Lise Willer ikke enig i. Hun argumenterede i sin procedure for, at drabet var en nøje planlagt og gennemført likvidering, som blev udført udført på en grov og eksplicit måde på åben gade midt i København.

Ført ind i håndjern

Alexander Findanis fremstod i Højesteret fattet og havde overskud til smilende at hilse på sin mor og to andre pårørende ved ankomsten til retsbygningen.

Her blev han ført ind i håndjern med armene bag ryggen og under stort opbud af både transportbetjente fra Kriminalforsorgen samt et antal politibetjente.

Findanis var iført sorte sneakers, flænsede jeans og en kort camouflage-mønstret jakke med hætte. På hals og hænder anedes flere tatoveringer.

Umiddelbart før retsmødet gik i gang ankom yderligere tre bekendte til Findanis. Flere var iført tøj fra mærket Stone Island.

Mindst den ene af dem indtager en fremtrædende rolle i Satudarah og har tidligere været i politiets søgelys i forbindelse med sagen. Sigtelsen mod den pågældende blev frafaldet.

Dræbt efter reception

Nedim Yasar arbejdede på drabstidspunktet som radiovært. Likvideringen fandt sted på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Her havde Yasar netop været til reception for bogen 'Rødder', der handler om hans liv og er skrevet af journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

Yasar satte sig efter receptionen ind bag rattet i sin bil, hvorpå han blev skudt to gange ind gennem sideruden. Hårdt såret blev han bragt til hospitalet, hvor han dagen efter døde af sine kvæstelser.

Inden dagens retsmøde sluttede, blev Alexander Findanis tilbudt muligheden for at komme med en sidste udtalelse, før sagen blev optaget til dom.

- Ellers tak, sagde han med klar stemmeføring.

Derpå forlod samtlige tilstedeværende retssalen.

Højesteret afsiger dom onsdag 6. oktober klokken 12.