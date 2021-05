Advokat i voldsom drabssag: Politiet ønsker ikke opklaring

Advokaten for Rasmus Kirkegaard Kristensen går i rette med Københavns Politi i sagen, hvor hans klient er mistænkt for det såkaldte savmord begået i 1993.

Sagen har ligget i dvale i en længere årrække, frem til at produktionsselskabet Pipeline på vegne af TV2 i fjor børstede den af og opsøgte den mistænkte Kirkegaard Kristensen, der opholder sig i Brasillien. Besøget blev filmet og sendt på TV2.

25. marts i år blev der ved Københavns Byret holdt et retsmøde, fordi myndighederne ønsker at få det samlede materiale, som man optog ved besøget, udleveret.

'En fuldstændig og uredigeret optagelse af et interview med Rasmus Kirkegaard Kristiansen på et hotel i Sao Paolo i Brasilien hos Pipeline Production', lyder kravet fra Københavns Politi ifølge retsbogen fra retsmødet.

Kræver optagelser beslaglagt

Dette har TV2 ikke ønsket at efterkomme, hvorfor myndighederne vil have optagelserne beslaglagt og gik rettens vej i forsøget på at få optagelserne udleveret.

Af helt principielle årsager vil man ikke frivilligt udlevere optagelserne til politiet.

Sagen kort

Håber på tilståelse på optagelser

Grunden til, at politiet vil have fingre i optagelserne, skyldes, at man vil se, om Rasmus Kirkegaard Kristiansen kommer med en eller anden form for tilståelse. Dette benægtes af TV2, der ifølge retsbogen oplyser, at der ikke er noget relevant på råmaterialet, som ikke også er medtaget programmerne.

Peter Secher er advokat for Rasmus Kirkegaard Kristiansen.

Han synes, at politiet udsender ambivalente signaler i forhold til sagen. På den ene side vil man have udleveret råmaterialet - på den anden side vil politiet ikke afhøre den drabsmistænkte, lyder advokatens vurdering.

Erik Højer Christensen blev han fundet myrdet og parteret i Portugal.

- Min klient er uskyldig. Han har ikke dræbt nogen. Han ønsker indtrængende at få renset sit navn. Samtidig har de efterladte har krav på, at sagen undersøges til bunds, siger Peter Secher.

- Men den mulighed har politiet forpasset, tilføjer han.

- Da TV2s journalister fandt min klient i Brasilien, ville han rejse til Danmark helt frivilligt - velvidende at han risikerede varetægtsfængsling i Danmark. Hans ønske var at hjælpe politiet med at oplyse sagen. Men politiet nægtede at give ham et pas. Så han kom aldrig.

Politiet: Ingen kommentarer Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere advokatens verbale angreb: - Der er tale om en en igangværende efterforskning, og derfor ønsker politiet ikke at udtale sig om sagen. Sådan skriver Københavns Politis kommunikationsafdeling på vegne af ledelsen i et mailsvar til Ekstra Bladet.

- Så tilbød han at lade sig afhøre telefonisk. Det ville politiet ikke, for de ville kunne se ham. Så tilbød han at lade sig afhøre over Skype. Det ville politiet heller ikke. I stedet bad dansk politi Brasilien om at fængsle og udlevere ham, fortæller Peter Secher.

Løsladt af Højesteret

Peter Secher fortæller endvidere, hvordan Rasmus Kirkegaard Kristiansen i første omgang blev anholdt og fængslet i Brasilien. Men der endte fængslingen i Højesteret, der besluttede ikke at udlevere ham, fordi man ikke udleverer indbyggere, der risikerer livstidsstraf.

Advokaten mener derfor, at bolden nu ligger hos Københavns Politi i fald man ønsker at afhøre Rasmus Kirkegaard Kristiansen.

- Kort sagt, så ønsker man som sagt ikke at give min klient et pas, fordi man frygter han kan bruge det til at flygte. Men det forhindrer ham så i at komme hjem, samtidig med at politiet ikke vil afhøre ham på andre måder.

- Dermed forpasser man muligheden for om muligt at kast nyt over de gamle sager fra Portugal, siger Peter Secher.