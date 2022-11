Advokat: Min klient er rystet

I løbet af få dage skal forsvarsadvokat Jens Klokhøj igen mødes med sin 24-årige klient, der er sigtet for det bestialske drab på en 37-årig gravid kvinde i Holbæk i sidste uge.

Advokaten siger, at hans klient er rystet over sagen og sigtelsen.

Han oplyser, at manden er kommet til landet for nylig som asylansøger og i øvrigt er analfabet. Nu sidder han i fængsel, og enhver kontakt mellem advokat og klient skal ske med tolk.

Manden er sigtet for direkte at have begået det meget voldsomme drab, hvor offeret blev stukket med kniv på krop og arme og ben og fik halsen skåret over.

Den 24-årige mands medsigtede, en 33-årig kvinde, har i følge politiets mistanke planlagt og anstiftet til drabet via mediet WhatsApp, hvor kommunikation blandt andet kan foregå i kraft af tekst og talebeskeder.

Jens Klokhøj fortæller, at han nu afventer fængslingskendelsen fra retten på skrift, som han får snarest.

- Den skal jeg gennemgå med min klient, og så skal der tages stilling til, om han vil kære fængslingen til landsretten.

Den 24-årige har efter afhøringer hos politiet før grundlovsforhøret onsdag valgt, at han ikke vil udtale sig yderligere foreløbig. Det er en sigtedes ret.

- Det kan være, at han senere om bestemmer sig, og i så fald skal han og jeg så til afhøring hos politiet.

Der er planlagt andre afhøringer i sagen, som forsvarerne for de to sigtede skal overvære.

Den 24-årige blev anholdt mandag morgen, mens den 33-årige kvinde blev anholdt dagen efter, tirsdag morgen. Begge er afghanske statsborgere, ligesom offeret, og har en relation til den dræbte kvinde. De er fængslet i foreløbig fire uger. De to anholdte nægter sig skyldige.

Vidner er stadig ikke dukket op

De to vidner, som ifølge politiet kom tilfældigt forbi på gerningstidspunktet for drabet, men forsvandt, har stadig ikke meldt sig. Det oplyser pressemedarbejder Martin Bjerregaard.

Politiet har tidligere sagt, at de har gjort en række fund i området, der fortæller dem, at de to mænd formentligt var ude for at begå indbrud i området.

- Det er formentligt derfor, at de ikke selv har henvendt sig til os. Vi vil derfor gerne sige meget klart til dem, at der er frit lejde, hvis de henvender sig. Det er afgørende vigtigt for os, at de kontakter os og fortæller, hvad de har set på drabstidspunktet. Vi kommer ikke til at spørge dem ind til, hvorfor de var i området, har vicepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi tidligere sagt.



Politiet siger også, at de har gjort så gode fund i området, som bliver undersøgt for tekniske spor, 'at selv hvis de ikke ønsker at tale med os, så er der en relativ god chance for, at vi kan finde frem til dem alligevel – det vil bare tage væsentligt længere tid'.