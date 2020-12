Advokat om terrorsigtet dansker: - Han er glad

Den terrorsigtede Jacob El-Ali er glad for at være på dansk grund og ude af Tyrkiet. Det fortæller hans advokat, Mette Grith Stage

Torsdag skete det. Efter næsten et års kamp landede den danske statsborger 32-årige Jacob El-Ali, der er sigtet for sigtet for billigelse af terror, på dansk grund.

Siden januar har han ellers været tilbageholdt i af tyrkisk politi.

- Det er noget, som vi har kæmpet for. Jeg har gentagne gange rettet henvendelse til de danske myndigheder i forhåbning om at finde en model, der kunne få ham hjem fra Tyrkiet, siger hans advokat, Mette Grith Stage, til Ekstra Bladet.

- Vi har bare ventet på, at formaliteterne faldt på plads, så han kunne komme til Danmark, og det er sket i dag.

- Hvorfor sker det lige nu?

- Brikkerne er bare faldet på plads. Sådan er det, når man skal have en udleveret fra et andet land. Det er en lang og bureaukratisk proces.

'Har det godt'

Mette Grith Stage var, kort efter flyet ankom til Danmark, i kontakt med Jacob El-Ali

- Du har været i kontakt med ham?

- Ja, jeg har lige talt med ham, da han landede. Jeg har også talt med ham løbende gennem hans tid i Tyrkiet.

- Hvordan har han det?

- Umiddelbart er han ved godt mod. Han er selvfølgelig glad og lettet over endelig at være i Danmark igen. Han ser frem til at få sagen afgjort, lyder det fra advokaten.

Afhuggede hoveder

Fredag skal han fremstilles i grundlovsforhør, hvor Københavns Politi har rejst i en række sigtelser mod ham.

'I december 2014 blev manden fængslet in absentia sigtet for billigelse af terror jf. straffelovens § 136, stk. 2. Sigtelsen blev rejst, fordi han på sin åbne Facebook-profil uploadede flere billeder, der hyldede Islamisk Stat - blandt andet billeder af sig selv stående foran en række afhuggede hoveder,' skriver politiet.

Han er også sigtet for at fremme terrorvirksomhed i oktober 2015, da han kæmpede for Islamisk Stat, samt at planlægge en rejse til Syrien for mindst én anden person.

Ved fremstillingen fredag morgen vil han desuden blive sigtet for følgende:

At lade sig hverve til Islamisk Stat

At have forsøgt at at hverve flere person til terrororganisationen

At uden tilladelse af have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien.

Al-Raqqa var hovedbyen i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

- Hvad forventer du dig af grundlovsforhøret?

- Nu skal han fremstilles og får de her sigtelser, men jeg har ikke så mange kommentarer til det. Det vil jeg gerne vente med til efter grundlovsforhøret.

- Der er jo selvfølgelig en risiko for, at han bliver varetægtsfængslet, og så må vi tage den derfra.

- Hvordan forholder han sig til sigtelserne?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Mette Grith Stage.

